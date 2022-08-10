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Полиция открыла огонь на территории парижского аэропорта

BFM: полицейские открыли огонь на территории парижского аэропорта Шарль-де-Голль

Фото: Charles Platiau / Reuters

Полицейские открыли огонь на территории парижского аэропорта Шарль-де-Голль. Об этом рассказали в эфире французского телеканала BFM, передает ТАСС.

Сообщается, что сотрудники полиции «применили оружие против злоумышленника, который угрожал им ножом».

22 июля неизвестный с ножом напал на кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк конгрессмена-республиканца Ли Зельдина во время предвыборной речи. Во время выступления кандидата мужчина поднялся на сцену и попытался ножом ударить Зельдина, который смог схватить нападавшего за руку.

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Николай Чигасов
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