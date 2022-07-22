Нападение на кандидата в губернаторы Нью-Йорка попало на видео

Неизвестный напал с ножом на кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк во время речи

Неизвестный с ножом напал на кандидата в губернаторы штата Нью-Йорк конгрессмена-республиканца Ли Зельдина во время предвыборной речи, неудачное нападение попало на видео. Об этом сообщает NPR.

На кадрах видно, как во время выступления кандидата неизвестный мужчина поднялся на сцену и попытался ножом ударить Зельдина, который смог схватить нападавшего за руку. Охранники конгрессмена смогли оттащить злоумышленника и задержать его. «Со мной все в порядке, атаковавший задержан», — сообщил позднее республиканец.

Зельдин является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и ранее выступал за отказ от признания результатов президентских выборов 2020 года.

Ранее стало известно, что большинство избирателей из числа американских граждан не одобряют действия Джо Байдена на посту президента США. Падение популярности представителей Демократической партии может привести к ощутимому успеху Республиканской партии на выборах в Конгресс, которые должны состояться в ноябре 2022 года.