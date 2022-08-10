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Россиян предупредили о высоком уровне пожарной опасности в ряде регионов

Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожарной опасности в ряде регионов России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В нескольких регионах России в ближайшие дни ожидается высокий уровень пожарной опасности, заявила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет ТАСС.

Такая ситуация прогнозируется в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральных округах, Республике Коми, Новосибирской, Омской областях и ряде других субъектов.

Макарова предупредила, что высокая и местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Коми 10-12 августа. Аналогичная обстановка сложится в Ненецком автономном округе, на юго-востоке Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском федеральных округах.

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Синоптик добавила, что в Омской, Томской, Новосибирской областях, Алтайском крае, Туве, Магаданской области, на юго-востоке Якутии будут риски возникновения лесных пожаров.

В Подмосковье в эти дни ожидается местами высокий уровень пожарной опасности.

Ранее эколог Сергей Костарев рассказал, что частыми факторами возникновения лесных пожаров служат сухая погода и деятельность человека.

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Марина Совина
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