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Российский пограничник покончил с собой в квартире

Под Челябинском 40-летний пограничник ФСБ покончил с собой в квартире

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU

В Челябинской области 40-летний военнослужащий пограничного управления ФСБ покончил с собой. Об этом в среду, 10 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, в квартире Троицка мужчина, находясь на больничном, несколько дней регулярно выпивал. В один из дней, пока жены не было дома, он свел счеты с жизнью. Записки рядом с ним не нашли.

Подробности произошедшего не раскрываются.

Ранее стало известно, что в Челябинске 66-летний заключенный покончил с собой СИЗО № 1.

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Екатерина Власова
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