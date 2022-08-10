В России открыли мост на три года раньше срока

В Вологодской области открыли Архангельский мост через реку Шексну

В Вологодской области через реку Шексну построили Архангельский мост. Открытие было запланировано на 2025 год, но состоялось на три года раньше срока. Об этом говорится на сайте Кремля.

Мост расположен в Череповце. По словам Министра транспорта Виталия Савельева, объект стал одним из крупнейших вантовых мостов России. Его протяженность достигает 1,1 тысячи метров. «При строительстве в мост было уложено 45 тысяч кубических метров бетона, 8,8 тысячи тонн металлоконструкций, более двух тысяч тонн асфальта», — отметил политик.

Новый мост призван снизить высокую транспортную нагрузку, которая на данный момент приходится только на Октябрьский мост. Новый объект также свяжет четыре крупных микрорайона города, поспособствует организации кольцевого движения общественного транспорта и улучшит доступность площадок ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».

«Возведение этого моста — один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — заявил президент Владимир Путин.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил у российских властей денег на строительство нового автомобильного моста через реку Гранитная в Китай. Конструкцию планируют возвести в районе пункта пропуска «Полтавка» через российско-китайскую границу.