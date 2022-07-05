Губернатор Приморья попросил денег на новый мост в Китай

Губернатор Приморского края Кожемяко попросил денег на мост через реку Гранитная до Китая

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко попросил у российских властей денег на строительство нового автомобильного моста через реку Гранитная в Китай. Конструкцию планируют возвести в районе пункта пропуска «Полтавка» через российско-китайскую границу. Слова главы региона приводят в пресс-службе Приморского края.

Сейчас перевозку грузов и пассажиров между Россией и Китаем через пункты пропуска «Полтавка» и Дуннин ведут по построенному в 1993 году мосту. По словам Кожемяко, конструкция небезопасна. «Мост находится в предаварийном состоянии, подвергается подтапливанию во время тайфунов, и при неблагоприятном развитии ситуации автомобильное движение по нему будет прекращено. Выходом из сложившегося положения может быть строительство нового моста», — заявил губернатор Приморья.

По предварительным данным, длина моста должна достигнуть 145 метров, а ширина — 12 метров. По нему должны обеспечить двухполосное движение автотранспорта. Кожемяко отметил, что китайская сторона уже начала возводить часть мостового перехода со своего берега реки — на российском участке к работам еще не приступали. Глава региона попросил профинансировать строительство конструкции через реку Гранитная из федеральных средств и поддержать обсуждение с китайской стороной реализацию проекта.

10 июня в Благовещенске открыли движение по автомобильному мосту через реку Амур, который связывает столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае. Отмечается, что при полной загрузке проект способен ежедневно обслуживать 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.