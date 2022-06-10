Открыт первый автомобильный мост между Россией и Китаем

Губернатор Орлов: средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ составит ₽8700

В Благовещенске в пятницу, 10 июня, открыли грузовое движение по первому автомобильному мосту через реку Амур, который связывает столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественная церемония открытия состоялась с помощью телемоста из Москвы, Владивостока, Пекина, площадок Благовещенска и Хэйхэ. В ней удаленно приняли участие полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа. Губернатор провинции Хэйлунцзян Хуа Чаншэн объявил о запуске движения по мосту на русском языке.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, тогда стоимость проезда станет ниже, сообщает РИА Новости.

8700 рублей составит средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля

Значение проекта

После открытия моста через пункт пропуска «Кани-Курган — Хэйхэ» проехали первые восемь российских автомобилей, использующих экологически чистое топливо — сжиженный природный газ, которые доставили из Амурской области в Китай партию соевого масла. С китайской стороны также въехали грузовики, они везли автомобильные шины и комплектующие для электрооборудования.

Как заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, мост Благовещенск-Хэйхэ имеет особое, символическое значение и станет еще одной нитью дружбы между Россией и Китаем.

Что касается важности моста, то мы каждый день сегодня говорим о развороте России на восток. Но разворот нельзя сделать декоративно. Для того чтобы он состоялся, нужно расширение Транссиба на строительство мостов через Амур... Поэтому вся эта работа имеет огромное значение не только для Дальнего Востока, совсем не только для Амурской области, а для всей России Юрий Трутнев полпред президента России на Дальнем Востоке

По словам полпреда, мост сокращает дорогу на 300 километров, за счет чего снижаются транспортные издержки, передает РИА Новости.

Мост пока будет доступен только для грузовых перевозок. Как пояснила «Интерфаксу»первый заместитель Минвнешэкономразвития Амурской области Екатерина Киреева, интенсивность движения на данном этапе будет минимальной из-за сохраняющихся карантинных рисков. Кроме того, еще не завершено строительство постоянного пункта пропуска.

Перспективы проекта

При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков подчеркнул, что открытие грузового сообщения по автомобильному мосту на границе России и Китая придаст новый импульс развитию ряда направлений практического сотрудничества двух стран. В частности, по нему можно будет существенно нарастить отправку в Китай сжиженных углеводородов и других опасных для транспортировки грузов, добавил он.

В свою очередь, посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что ввод в эксплуатацию моста и начало грузового сообщения будут способствовать росту товарооборота между странами до 200 миллиардов долларов. Он сыграет значимую роль в развитии взаимной торговли между нашими странами, которая демонстрирует высокие темпы роста, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал строительство моста важным событием, которое внесет свой вклад в развитие инфраструктуры региона. Он добавил, что президент Владимир Путин посетит объект в будущем.

История строительства

Китай закончил свою часть моста в северо-восточной провинции Хэйлунцзян Тунцзян в октябре 2018 года. Целиком постройка состоит из 20 пролетов общей длиной 2,2 тысячи метров, большая часть находится на территории Китая.

Согласно заключенному в 2013 году договору, Россия должна была построить три пролета, а Китай — оставшиеся 17. Строительные работы начались в 2014 году. Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории.

Кроме моста между Благовещенском и Хэйхэ планируется строительство еще двух мостов в Китай-Джалинда-Мохэ и Благовещенск-Хэйхэ, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов, сообщает РИА Новости. Глава региона уточнил, что межправительственное соглашение между Москвой и Пекином предусматривает строительство и железнодорожного моста.