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Названа средняя стоимость проезда по новому мосту из России в Китай

Губернатор Орлов: стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ составит около 8700 рублей

Стоимость проезда по новому мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля составит около 8700 рублей. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, передает РИА Новости.

Глава региона отметил, что указанная цена проезда по дороге из России в Китай будет сохраняться, пока мост себя окупит, затем она станет ниже.

«Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса», — сказал Орлов.

10 июня в Благовещенске открыли движение по первому автомобильному мосту через реку Амур, который связывает столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае. Реализация проекта обошлась в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. В церемонии приняли участие полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа.

Марина Совина
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