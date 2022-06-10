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В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем

В Благовещенске открыли движение по первому автомобильному мосту между Россией и Китаем

Фото: skmost.ru

В Благовещенске открыли грузовое движение по первому автомобильному мосту через реку Амур, который связывает столицу Приамурья с городом Хэйхэ в Китае. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась с помощью телемоста из Москвы, Владивостока, Пекина, площадок Благовещенска и Хэйхэ.
В ней удаленно приняли участие полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и заместитель премьера Государственного совета КНР Ху Чуньхуа.

«Поехали», —сказал Хуа Чаншэн на русском языке.

Трутнев отметил, что мост Благовещенск-Хэйхэ имеет особое значение в период мировой разобщенности. Этот проект «станет еще одной нитью», объединяющей российский и китайский народы, указал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о завершении строительства первого железнодорожного моста между Россией и Китаем. Он назвал это важным событием, которое внесет свой вклад в развитие инфраструктуры региона. «Не сомневаюсь, что со временем президент найдет возможность побывать на этом мосту», — отметил представитель Кремля.

Марина Совина
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