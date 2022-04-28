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Песков высказался о строительстве моста между Россией и Китаем

Песков заявил, что Путин не появится на открытии моста между Россией и Китаем

Фото: Александр Музыка / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о завершении строительства первого железнодорожного моста между Россией и Китаем. Он отметил, что глава государства Владимир Путин не планирует посещать объект в ближайшее время, его слова передает «ТАСС».

Песков назвал строительство моста важным событием, которое внесет свой вклад в развитие инфраструктуры региона. Он добавил, что президент посетит объект в будущем.

«Не сомневаюсь, что со временем президент найдет возможность побывать на этом мосту, но в настоящее время такой поездки пока у президента не запланировано», — заявил Песков.

Проходящий через Амур мост находится в селе Нижнеленинское в Еврейской автономной области. Возведение российской части объекта завершилось 27 апреля. Объект планируют открыть в течение месяца.

Китай закончил свою часть моста в северо-восточной провинции Хэйлунцзян Тунцзян в октябре 2018 года. Целиком постройка состоит из 20 пролетов общей длиной 2,2 тысячи метров, большая честь находится на территории Китая. Согласно заключенному в 2013 году договору, Россия должна была построить три пролета, а Китай — оставшиеся 17. Строительные работы начались в 2014 году.

Александра Качан
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