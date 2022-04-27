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Названы сроки открытия первого железнодорожного моста через Амур

Вице-премьер Трутнев заявил, что железнодорожный мост через Амур откроют в течение месяца

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев назвал сроки открытия первого железнодорожного моста через Амур между РФ и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти переговоры [о полном открытии и начале работы] ведем в Министерстве иностранных дел, ожидается, в течение месяца мы откроем мост целиком», — сообщил он.

В августе прошлого года была завершена укладка рельсов на первом железнодорожном мосту между Россией и Китаем. Переход Нижнеленинское — Тунцзян станет первым железнодорожным мостом между странами. Из 2,2 километра общей длины на российскую сторону приходится 309 метров. Проектная скорость движения составляет 100 километров в час, пропускная способность — 21 миллион тонн грузов в год.

Мост рассчитан на поочередный пропуск составов по пути с колеей двух стандартов — китайскому с шириной 1435 миллиметров и российскому с шириной 1520 миллиметров.

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Марина Совина
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