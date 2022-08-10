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Очнувшиеся в беспамятстве на популярном курорте туристы заявили об изнасиловании

В Испании двое британских туристов заявили в полицию об изнасиловании после вечеринки

Фото: Rober Solsona / Globallookpress.com

Двое британских туристов заявили об изнасиловании в испанской Валенсии — мужчины подозревают, что их могли накачать наркотиками. Об этом пишет Mirror.

Как рассказали полиции путешественники, они очнулись в гостиничном номере на популярном курорте после ночной вечеринки. Мужчины запаниковали, обнаружив у себя травмы интимных частей тела, «соответствующие изнасилованию». Туристы предположили, что в ночном клубе им могли вколоть наркотики, а после воспользоваться их беспамятным состоянием.

Британцы отправились на обследование в городскую больницу. Отмечается, что инцидент стал очередным несчастным случаем, который произошел с отдыхающими на испанском курорте в последнее время. Так, полиция продолжает расследовать ситуации, связанные с нанесением уколов шприцами посетителям ночных клубов и фестивалей по всей стране.

Ранее в июле на одном из пляжей Крита двое мужчин изнасиловали 18-летнюю туристку из Великобритании — девушка пришла к морю, чтобы встретить рассвет. Злоумышленниками оказались граждане Пакистана в возрасте 23 и 26 лет.

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Дарья Рыбак
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