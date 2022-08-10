Сбросившую 35 килограммов актрису заметили на улице в лосинах и топе

Сбросившая 35 килограммов актриса Ребел Уилсон прошлась по Лос-Анджелесу в топе и лосинах

Австралийскую актрису Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, папарацци заметили на публике в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

42-летняя знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса в спортивной одежде, а именно в бра бренда Nike и укороченных облегающих лосинах. В качестве обуви она выбрала кроссовки розового цвета, а волосы предпочла собрать в хвост. Из украшений — солнцезащитные очки, козырек и золотой браслет. В руках Уилсон несла разноцветное полотенце.

Читатели издания восхитились внешним видом актрисы в комментариях под размещенными изображениями. «Она выглядит просто прекрасно в этом кроп-топе», «Красотка», «Худышка», «Красивая Ребел», — высказывались пользователи сети.

В мае Ребел Уилсон объяснила свое стремление похудеть. В интервью журналу People актриса рассказала, что желание стать стройнее появилось у нее в 2019 году после посещения врача, который должен был провести ей заморозку яйцеклеток. По словам знаменитости, медик осмотрел ее и порекомендовал избавиться от лишнего веса, поскольку от этого зависела успешность проведения данной процедуры.