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Сбросившая 35 килограммов актриса объяснила желание похудеть

Актриса Ребел Уилсон объяснила стремление похудеть желанием иметь детей

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, объяснила свое стремление похудеть. Интервью с ней публикует People.

Звезда фильма «Идеальный голос» рассказала, что желание стать стройнее появилось у нее в 2019 году после посещения врача, который должен был провести ей заморозку яйцеклеток. По словам знаменитости, медик осмотрел ее и порекомендовал избавиться от лишнего веса, поскольку от этого зависела успешность проведения упомянутой процедуры.

«Тогда я подумала, что доктор нагрубил мне, но все же желание иметь детей в будущем оказалось сильнее. Я не стремилась к определенному весу, мне просто хотелось стать более здоровой», — призналась Уилсон. Собеседница издания добавила, что боролось с эмоциональным перееданием. «Я много плакала, ведь это тяжелый путь!» — пожаловалась она.

Знаменитость также заявила, что никогда не стремилась получить одобрение общества относительно своего внешнего вида. «Я выступаю за то, чтобы люди были более здоровыми, а не гнались за эфемерным понятием красоты, которое нам навязывают незнакомые люди!» — заключила актриса.

В ноябре 2021 года Ребел Уилсон перечислила упражнения, которые помогли ей избавиться от лишних килограммов. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.

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Майя Пономаренко
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