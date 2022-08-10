Раскрыта судьба проданного матерью за 300 тысяч рублей российского ребенка

Омбудсмен Мороков сообщил, что проданному матерью на Урале ребенку окажут помощь

Ребенку, которого мать пыталась продать в Екатеринбурге из-за долгов и злого мужа, окажут необходимую помощь. Судьбу семилетнего россиянина раскрыл уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, его цитирует ТАСС.

«Мы будем совместно с нашими коллегами из министерства социальной политики обеспечивать реализацию (…) прав [детей в семье], в первую очередь этого парня. Необходима диагностика психического состояния ребенка, (…) оказание помощи, изучение ситуации в семье», — сказал омбудсмен.

Он уточнил, что специалисты выяснят, насколько ситуация в семье соответствовала требованиям закона и была ли она благополучной.

О том, что женщина на Урале пыталась продать ребенка за 300 тысяч, стало известно в среду, 10 августа. В переписке с потенциальным покупателем мать призналась, что хочет продать ребенка от первого брака — по ее словам, к этому ее подтолкнули долги, а также плохие отношения мальчика с новым мужем.

Женщину задержали в торговом центре Екатеринбурга при попытке продать мальчика. В настоящее время с ребенком работают органы опеки. Второй муж матери ребенка, который послужил одной из причин продажи мальчика, пришел к следователям и сказал, что не знал о планах жены.