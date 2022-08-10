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Женщина продала семилетнего сына в российском ТЦ из-за долгов и злого мужа

В Екатеринбурге задержали женщину, пытавшуюся продать семилетнего сына из-за долгов

Фото: Lenta.ru

В Екатеринбурге задержали женщину, которая пыталась продать сына из-за долгов и злого мужа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, в конце июля одна из пользовательниц «ВКонтакте» заметила в паблике о пересадке почек объявление женщины, которая искала другую семью для своего семилетнего сына. В личной переписке та призналась, что хочет продать ребенка от первого брака. По словам женщины, представившейся Наргизой, к этому ее подтолкнули долги, а также плохие отношения мальчика с ее новым мужем.

Об этой истории узнали в российской организации «Альтернатива», которая борется с торговлей людьми. Один из волонтеров под видом покупателя связался с Наргизой, которая даже не проявила интереса к личности человека, которому собиралась отдать сына. Стороны договорились провести сделку на фуд-корте екатеринбургского торгового центра.

По данным канала, сразу после этого члены «Альтернативы» обратились в полицию. В день сделки к волонтеру, взявшему на себя роль покупателя, под видом тети приставили сотрудницу правоохранительных органов. Кроме того, на территории торгового центра разместились несколько полицейских в штатском.

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В оговоренное время Наргиза пришла вместе с сыном. Она предоставила «покупателям» все документы на мальчика и сообщила, что сняла его с учета в больнице и школе. Женщина подписала расписку о получении 300 тысяч рублей и отдала ребенка. Сразу после этого Наргизу задержала полиция.

Сейчас с ребенком работают органы опеки, сообщают авторы поста. При этом второй муж Наргизы, послуживший одной из причин продажи мальчика, самостоятельно пришел к следователям, заявив, что не знал о планах жены.

Ранее в Дагестане 33-летняя женщина продала своего новорожденного ребенка за 100 тысяч ради пластической операции. По информации полиции, россиянка хотела оставить ребенка в роддоме, но соседка предложила отдать младенца знакомой семье.

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Константин Лысяков
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