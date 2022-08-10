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Саудовский дипломат умер на конференции в Египте

РИА Новости опубликовало видео смерти саудовского дипломата на конференции в Египте

На конференции в Египте скончался известный дипломат из Саудовской Аравии Мохаммад аль-Кахтани. Видео его смерти опубликовало РИА Новости.

Спасти дипломата не удалось. Он начал терять сознание и упал во время своего выступления. «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас», — заявил, умирая, аль-Кахтани, как отмечают СМИ. Другие источники утверждают, что перед смертью он выразил уважение лидерам ОАЭ и Саудовской Аравии.

9 августа в китайском городе Куньмин по неизвестной причине скончался посол Мьянмы в Китае У Мио Тан Пе. Несмотря на то, что в официальных документах не указывается, почему умер посол, мьянманский дипкорпус в Пекине, а также ряд китайских СМИ называют причиной смерти сердечный приступ.

Николай Чигасов
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