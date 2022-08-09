Посол Мьянмы умер в Китае

Reuters: в Китае по неизвестной причине скончался посол Мьянмы

В китайском городе Куньмин по неизвестной причине скончался посол Мьянмы в Китае У Мио Тан Пе. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то что в официальных документах не указывается, почему умер посол, мьянманский дипкорпус в Пекине, а также ряд китайских СМИ называют причиной смерти сердечный приступ. Последний раз дипломата видели на встрече с чиновником в юго-западной китайской провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой.

У Мио Тан Пе стал четвертым послом, умершим в Китае с 2021 года.

4 августа скончался глава диппредставительства Сербии в России Мирослав Лазански. Умершему было 70 лет. До того как занять высокий дипломатический пост, он был депутатом парламента Сербии от правящей партии, а до того — работал журналистом. Лазански выпустил несколько книг.