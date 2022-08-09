Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол Мьянмы умер в Китае

Reuters: в Китае по неизвестной причине скончался посол Мьянмы

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В китайском городе Куньмин по неизвестной причине скончался посол Мьянмы в Китае У Мио Тан Пе. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то что в официальных документах не указывается, почему умер посол, мьянманский дипкорпус в Пекине, а также ряд китайских СМИ называют причиной смерти сердечный приступ. Последний раз дипломата видели на встрече с чиновником в юго-западной китайской провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой.

У Мио Тан Пе стал четвертым послом, умершим в Китае с 2021 года.

4 августа скончался глава диппредставительства Сербии в России Мирослав Лазански. Умершему было 70 лет. До того как занять высокий дипломатический пост, он был депутатом парламента Сербии от правящей партии, а до того — работал журналистом. Лазански выпустил несколько книг.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Стало известно о превосходстве китайского флота над японским и американским
Литовскую фигуристку-чемпионку захотели лишить гражданства из-за шоу Навки
Ирина Шейк снялась в неоновом бикини и порадовала фанатов
Диетолог развеяла миф о пользе ложки льняного масла натощак
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Российский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию
В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ
Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на бросающихся на туристов обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.