Мир
 
Последние новости
В США предрекли Украине «наказание» после завершения «Северного потока-2»
Зеленскому запретили ездить на передовую
Дерипаска рассказал о подрыве основ для роста экономики в России
Девушка решила отомстить бывшему парню и влетела в его дом на машине
Россиянам разъяснили правила въезда в популярную пляжную страну
Неизвестный мужчина ворвался в здание правительства Украины с гранатой
Молния убила россиянина на глазах у сына
Россиянин избил детей в подъезде и попал на видео
Собянин назвал понятие «спальный район» устаревшим 
«Роскосмос» объяснил причину внезапного включения двигателей «Науки»
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер посол Сербии в России

Перейти в «Мою Ленту»
Мирослав Лазански
Мирослав Лазански
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Глава диппредставительства Сербии в России Мирослав Лазански скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство. Причиной его смерти назвали сердечный приступ.

«Посол Сербии в России Мирослав Лозански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа», — приводит агентство заявление посольства.

Умершему было 70 лет. До того, как занять высокий дипломатический пост, он был депутатом парламента Сербии от правящей партии, а до того — работал журналистом. Лазански выпустил несколько книг. Он освещал войну в Югославии в 90-х годах и написал на эту тему несколько книг. Будучи государственным служащим, он продолжал регулярно публиковаться в крупных сербских и балканских изданиях. Отмечается, что он скончался у себя дома.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»