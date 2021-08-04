Умер посол Сербии в России

Глава диппредставительства Сербии в России Мирослав Лазански скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство. Причиной его смерти назвали сердечный приступ.

«Посол Сербии в России Мирослав Лозански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа», — приводит агентство заявление посольства.

Умершему было 70 лет. До того, как занять высокий дипломатический пост, он был депутатом парламента Сербии от правящей партии, а до того — работал журналистом. Лазански выпустил несколько книг. Он освещал войну в Югославии в 90-х годах и написал на эту тему несколько книг. Будучи государственным служащим, он продолжал регулярно публиковаться в крупных сербских и балканских изданиях. Отмечается, что он скончался у себя дома.