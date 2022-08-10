Россиянам назвали слабые места китайских смартфонов

Техноблогер Смирнов назвал проблемы с ремонтом слабым местом китайских смартфонов

Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов заявил, что при выборе смартфона следует учитывать его ремонтопригодность. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Смирнов призвал разделять китайские смартфоны на две категории. К первой он отнес гаджеты таких известных фирм, как Xiaomi, Huawei и Honor. Он отметил, что их слабые места известные российским специалистам и подлежат ремонту. «Тем не менее это все "лечится", в интернете много схем по ремонту, мастера делятся между собой, кто с какой проблемой справлялся», — отметил он.

Второй категорией смартфонов из Китая блогер назвал продукцию малоизвестных фирм. К их слабым местам относятся проблемы с ремонтом: устройства ломаются чаще, информации об их восстановлении немного, также наблюдается дефицит запчастей.

«У бюджетных смартфонов более дешевые компоненты и всегда что-то выходит из строя, комплектующие больше подвержены перегреву и проще ломаются. У них хрупкие корпуса, которые не рассчитаны на серьезные падения. Их ремонт — это всегда трагедия. На дисплее может быть банальная трещина, но его не поменять, потому что нет запчастей», — подчеркнул Смирнов.

Наиболее надежными гаджетами эксперт назвал флагманские модели крупных компаний. Они отличаются многолетней работой и оптимизированной системой.

«Обычно там идеально оптимизированная система, самое дорогое железо, самые топовые камеры, дисплеи. У флагманов корпуса сделаны более крепко, "гасят" удар, чтобы он не приходился в плату. У них нет "болячек", за исключением возможного брака», — заключил блогер.

Ранее были раскрыты подробности о складном смартфоне от Xiaomi. Гаджет представят 11 августа в 19:00 по местному времени (в 14:00 по Москве).