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Собчак раскрыла причину ссоры Чубайса с ее отцом

Собчак заявила, что Чубайс поссорился с ее отцом из-за критики экономических реформ 90-х

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Отношения между первым мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком и «отцом русской приватизации», бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом стали напряженными из-за разного понимания механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической. Об этом заявила журналистка Ксения Собчак в интервью KP.RU.

По ее мнению, причиной ссоры стала критика Собчака экономических реформ 1990-х годов. «Папа всегда был человеком, который любит Россию. Он в этом смысле был государственник. Но он поддержал развал СССР, ненавидел коммунистический режим», — сказала журналистка.

Собчак напомнила, что первый мэр Петербурга не был доволен начавшейся «шоковой терапией» в 90-е. «Он выступил с яркой критикой реформ 90-х, отчего поссорился и с Ельциным, и с Чубайсом. Это был первый разлад между ними», — указала Собчак в интервью.

Ранее Чубайс назвал первого президента России Бориса Ельцина основателем российской государственности.

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Анна Щербакова
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