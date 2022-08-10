Сокуров оценил возможность получения награды на кинофестивале в Локарно

Сокуров признался, что не рассчитывает получить награду в Локарно по политическим причинам

Российский режиссер Александр Сокуров признался, что не рассчитывает получить награду на кинофестивале в Локарно по политическим причинам. Его слова передает РИА Новости.

«По политическим причинам, конечно, этого [получения приза] быть не может. Спасибо, что показали [фильм], и широко показали, потому что в Европе это проблемно», — оценил возможность получения приза Сокуров.

Режиссер также отметил, что был доволен тем, как зрители кинофестиваля приняли его фильм «Сказка».

«В зале, где показывали фильм, три тысячи человек сидело, и прошел на одном дыхании буквально показ. Я очень-очень доволен тем, как принимался фильм, очень-очень доволен тем, как отнеслись к фильму молодые люди, студенты, зрители разных возрастов и из разных стран. Это было прекрасное чувство», — заявил кинематографист.

Кинофестиваль в швейцарском городе Локарно проходит с 3 по 13 августа. На смотре состоялся показ фильм Сокурова «Сказка», посвященного Второй мировой войне.

Ранее Александр Сокуров заявил о «завершении кинематографической жизни» после фестиваля в Локарно. При этом режиссер отметил, что не знает, станет ли «Сказка» его последней работой.