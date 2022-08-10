На Украине суд приговорил трех пленных бойцов ДНР к 15 годам лишения свободы

На Украине трех бойцов ДНР признали виновными в госизмене и приговорили к 15 годам тюрьмы

Украинский суд признал виновными в государственной измене трех бойцов Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) и приговорил их к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает РБК.

По заявлению украинской стороны, военнослужащие входили в состав 4-го отдельного мотострелкового батальона 119-го полка ДНР. Они пошли на фронт добровольно, их перебросили в Сумскую область, где они, по мнению суда на Украине, обустраивали укрепления и блокпосты, а также несли боевое дежурство.

8 августа на Украине к десяти годам лишения свободы приговорили пленного российского танкиста Михаила Куликова. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны за якобы имевший место выстрел по жилому многоэтажному дому.