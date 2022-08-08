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На Украине пленного российского танкиста осудили на десять лет колонии

На Украине осудили российского танкиста Куликова на 10 лет за якобы выстрел по многоэтажке

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

На Украине пленного российского танкиста Михаила Куликова осудили на десять лет колонии. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны за якобы имевший место выстрел по жилому многоэтажному дому. Куликову также предписали возместить судебные издержки на сумму 26 тысяч гривен (чуть больше 43 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Танкистов Куликова и его командира майора Леонида Щеткина пленили возле Чернигова 26 февраля. Украинская сторона утверждает, что якобы Щеткин приказал Куликову навестись и сделать выстрел по жилому многоэтажному дому. Снаряд попал в квартиру на десятом этаже, причинив разрушения. Однако убитых и пострадавших не обнаружилось.

28 июля стало известно, что Верховная рада Украины упростила освобождение осужденных, внесенных в списки на обмен в качестве военнопленных. Согласно новому закону, если пленного обменивают, в отношении него прекращается уголовное производство.

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На Украине пленного российского танкиста осудили на десять лет колонии
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