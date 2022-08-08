На Украине пленного российского танкиста осудили на десять лет колонии

На Украине осудили российского танкиста Куликова на 10 лет за якобы выстрел по многоэтажке

На Украине пленного российского танкиста Михаила Куликова осудили на десять лет колонии. Его признали виновным в нарушении законов и обычаев войны за якобы имевший место выстрел по жилому многоэтажному дому. Куликову также предписали возместить судебные издержки на сумму 26 тысяч гривен (чуть больше 43 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»).

Танкистов Куликова и его командира майора Леонида Щеткина пленили возле Чернигова 26 февраля. Украинская сторона утверждает, что якобы Щеткин приказал Куликову навестись и сделать выстрел по жилому многоэтажному дому. Снаряд попал в квартиру на десятом этаже, причинив разрушения. Однако убитых и пострадавших не обнаружилось.

28 июля стало известно, что Верховная рада Украины упростила освобождение осужденных, внесенных в списки на обмен в качестве военнопленных. Согласно новому закону, если пленного обменивают, в отношении него прекращается уголовное производство.