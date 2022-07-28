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На Украине упростили освобождение включенных в списки на обмен осужденных

Верховная Рада упростила освобождение осужденных, внесенных в списки на обмен пленными
Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко. Фото: Владимир Тарасов / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины упростила освобождение осужденных, внесенных в списки на обмен в качестве военнопленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

По словам Гончаренко, закон вводит понятие «лицо, в отношении которого принято решение об обмене как военнопленного». «Решение об обмене такого лица является основанием для прекращения уголовного производства, а также освобождения от отбывания наказания», — написал депутат.

29 июля глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о состоявшемся между Киевом и ДНР обмене пленными. По его словам, Украина передала 144 бойцов из России и ДНР, столько же человек вернулись в республику.

Алевтина Запольская
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На Украине упростили освобождение включенных в списки на обмен осужденных
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