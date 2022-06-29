Пушилин сообщил подробности обмена пленными с Украиной

ДНР и Украина провели обмен пленными формате 144 на 144, среди которых военные ВС РФ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал подробности обмена военнопленными, о котором ранее сообщила Украина. Заявление Пушилина опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, Киев передал 144 бойца из России и ДНР, столько же человек вернулись на Украину. При этом большинство обмененных украинских пленных ранены. «Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями», — отметил он.

Основной задачей обмена Пушилин назвал спасение участников российской спецоперации. «У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь», — добавил глава ДНР.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными. Москва, в частности, передала Киеву 95 военнослужащих, которые сдались в плен на территории мариупольского завода «Азовсталь», в том числе 43 бойца полка «Азов».