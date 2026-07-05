В Минобороны сообщили о применении ВСУ ракеты большой дальности

Минобороны: Российские военные сбили ракету большой дальности «Нептун МД»

Российские военные сбили ракету большой дальности, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили в минувшие сутки. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Речь идет об управляемой ракете большой дальности «Нептун МД».

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили девять управляемых авиационных бомб и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июля над территорией России был сбит 71 беспилотник ВСУ. Их уничтожили над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, а также над Крымом и Черным морем.