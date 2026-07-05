Рэпера Scally Milano задержали на его же концерте в России

Mash: Рэпера Scally Milano задержали на его же концерте в Казани

Российского рэпера Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) задержали на его же концерте в Казани. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в клубе Werk на улице Тукай, где неожиданно отключили электричество. Пока организаторы пытались решить проблему, Даниил Дмитриев высунулся из окна и начал перекрикиваться матом с толпой фанатов. В итоге рэпера задержали.

В феврале Смольнинский суд Петербурга рассмотрел дело о пропаганде наркотиков в отношении российского рэп-исполнителя Scally Milano. Артист получил судебное предупреждение за песню «Секс. Деньги. Наркотики», которую он исполнил на концерте в «Гигант Холл» в 2023 году.