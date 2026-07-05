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13:23, 5 июля 2026Спорт

У сборной Германии по футболу появился новый главный тренер

Новым главным тренером сборной Германии по футболу стал Юрген Клопп
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Юрген Клопп

Юрген Клопп. Фото: Hannah Mckay / Reuters

У сборной Германии по футболу появился новый главный тренер — им стал Юрген Клопп. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Х.

Детали контракта Клоппа с Немецким футбольным союзом (DFB) обсуждаются. Отмечается, что 59-летний специалист возглавит сборную Германии на Евро-2028 и чемпионате мира 2030 года.

С 2025 года Клопп работал на посту директора по международным связям команд «Ред Булл». До этого он в течение девяти лет возглавлял «Ливерпуль». Под его руководством клуб выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, а также дважды завоевывал Кубок английской лиги.

3 июля DFB объявил о расторжении контракта с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманом. Под его руководством команда проиграла в 1/16 финала ЧМ-2026 сборной Парагвая (1:1, 3:4 пен.).

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