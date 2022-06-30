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Володин высказался о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной

Спикер Госдумы Володин заявил, что России нужно бороться за каждого попавшего в плен бойца

Фото: Russian State Duma Press Service / Globallookpress.com

Россия должна бороться за каждого попавшего в плен военнослужащего. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании прокомментировал состоявшийся обмен пленными с Украиной. Трансляция заседания ведется на портале «Дума ТВ».

По словам Володина, обменивают лишь тех, кто тяжело ранен, а бойцы полка «Азов», у которых «руки в крови», являются нелюдями, и все вопросы, связанные с ними, находятся на контроле у профильных комитетов Госдумы.

«[Обменивают] тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и передать, обменяв на наших ребят (...) Надо их (российских солдат) вызволять из плена, надо бороться за каждого», — обратился к депутатам Володин.

Спикер Госдумы отметил, что российские власти «правильно делают», не предавая широкой огласке информацию о проведенных обменах — в отличие от украинских политиков.

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