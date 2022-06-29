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Украина сообщила о самом масштабном обмене пленными с Россией

Россия передала Украине 95 военнослужащих, сдавшихся в плен на «Азовстали»

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что состоялся самый масштабный обмен военнопленными с российской стороной с начала спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Москва передала Киеву 144 человека. Из них 95 — военнослужащие, которые сдались в плен на территории мариупольского завода «Азовсталь», в том числе 43 бойца полка «Азов».

Накануне состоялся еще один обмен пленными. В Россию вернулись 15 человек, на Украину — 17.

По данным Минобороны России, с 16 по 20 мая сдали оружие и сдались в плен 2439 украинских военнослужащих, находившихся на «Азовстали».

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Алевтина Запольская
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