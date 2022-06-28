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Россия и Украина обменялись пленными

Минобороны Украины сообщило об обмене военнопленными с Россией

Кадр: Суспільне Миколаїв

Россия и Украина обменялись пленными. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки украинского Минобороны, пишет РБК.

По данным ведомства, на Украину вернулись 17 человек: два офицера, 14 солдат и одно гражданское лицо. Пятеро из них имеют тяжелые ранения. Киев передал России 15 человек. Обмен состоялся на границе Херсонской и Николаевской областей, где территории находятся под контролем российской армии.

Ранее Киев сообщил, что стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Россия передала Украине тела 46 погибших, в том числе 21 военнослужащего, которые находились на территории мариупольского завода «Азовсталь».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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