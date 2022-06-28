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Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия передала Украине тела 21 военных с «Азовстали»

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Об этом сообщило украинское Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, пишет «Страна.ua».

Обмен состоялся на территории Запорожской области. Россия передала Украине тела 46 погибших, в том числе 21 военнослужащего, находившихся на территории мариупольского завода «Азовсталь».

По данным Минобороны России, с 16 по 20 мая сдали оружие и сдались в плен 2439 бойцов батальона «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившихся на «Азовстали». Командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский с позывным «Волына» рассказал, что приказ сдаться в плен отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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