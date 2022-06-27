Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Командир бригады ВСУ рассказал о приказе Залужного сдаться в плен на «Азовстали»

Командир 36-й бригады ВСУ «Волына» рассказал о приказе главкома Залужного сдаться в плен

Фото: Pavel Klimov/ Reuters

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным «Волына», находившийся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал о приказе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сдаться в плен. Интервью с Волынским опубликовано в Telegram-канале «Военная хроника».

«Главком Залужный позвонил на военную связь и от командного пункта говорил по военной связи с ним. И он сказал мне: все, прекратить оборону и сдаться в плен. Найти выходы самостоятельно или через Главное управление разведки», — сказал «Волына».

По его словам, для военнослужащих приказ был шоком. Командир бригады надеялся, что военным дадут коридор для выхода.

Волынский также рассказал, что связывался в президентом Украины Владимиром Зеленским. «Говорил, что у нас критическая ситуация, что нужно принимать какие-то меры, искать какое-то политическое решение, идти на какие-то переговоры, потому что гибнут люди и ситуация ухудшается постоянно», — отметил военный.

Как утверждает Волынский, Зеленский просил бойцов держаться. Когда от Залужного поступила команда сдаться, он снова связался с президентом. «Он тоже мне сказал, что все, оборона Мариуполя прекращается», — добавил «Волына».

По данным Минобороны России, с 16 по 20 мая сдали оружие и сдались в плен 2439 бойцов батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, находившихся на «Азовстали». Среди них были командир полка «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и его заместитель Святослав Паламар (Калина).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мировая история санкций
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минфин отказался признавать дефолт России
Путин назначил нового помощника замглавы Совбеза
Стало известно об отстранении академика РАН Бокерии из центра имени Бакулева
Россиянам покажут эстетику спальных районов
Замгенсека НАТО ответил на обвинения в недостаточной помощи Украине
IKEA объявила о распродаже товаров
В Азии рекордно подорожал уголь
Названа истинная причина смерти мужчины с пересаженным сердцем свиньи
Москвичам пообещали один прохладный день в ближайшую неделю
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.