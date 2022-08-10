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Армия Китая сообщила об успешном выполнении задач близ Тайваня

Армия Китая заявила, что успешно выполнила задачи в рамках учений близ Тайваня

Фото: Xu Chen / XinHua / Globallookpress.com

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заявила об успешном выполнении задач в рамках учений Военно-морских сил близ Тайваня. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом Восточная зона военного командования Китая заявила, что продолжит маневры и боевое патрулирование возле акватории и воздушной зоны Тайваня.

Кроме того, китайские военные заверили, что продолжат наблюдать за изменением обстановки в Тайваньском проливе и готовиться к нападению потенциального противника.

Ранее Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярия Госсовета опубликовали белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», в которой пообещали искать всевозможные варианты мирного воссоединения Китая с Тайванем, однако при этом не стали исключать силового варианта решения данного вопроса.

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Николай Чигасов
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