Китай отказался исключить силовой вариант воссоединения с Тайванем

Китай не стал исключать силовой вариант воссоединения с Тайванем

Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР и Пресс-канцелярия Госсовета опубликовали белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», в которой пообещали искать всевозможные варианты мирного воссоединения Китая с Тайванем, однако при этом не стали исключать силового варианта решения данного вопроса, сообщает агентство «Синьхуа».

«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для любых форм сепаратисткой деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня. Мы готовы продолжить искренне работать и прикладывать максимальные усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы, оставляем за собой право принять все необходимые меры», — сказано в документе.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с возможным вмешательством внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства. В белой книге подчеркнули, что применение силы против тайваньских соотечественников стало бы «последним возможным средством в ситуации, когда нет другого выбора».

Ранее Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь одним фото высмеял предъявляемые Пекину претензии США в военном окружении Тайваня. Он показал карту многочисленных американских военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.