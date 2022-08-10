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В Китае одним фото высмеяли претензии США о военном окружении Тайваня

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь показал многочисленные военные объекты США в Азии

Фото: @zlj517

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь одним фото в Twitter высмеял предъявляемые Пекину претензии США в военном окружении Тайваня.

Он показал карту многочисленных американских военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по "военному окружению", когда сами делают это», — подчеркнул дипломат.

Ранее представитель МИД КНР заявил, что Пекин проводит учения в районе Тайваня в качестве «урока сепаратистам» и предупреждения США.

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Марина Совина
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