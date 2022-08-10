В российском регионе в реке нашли тело 12-летнего ребенка

В Пермском крае нашли тело 12-летней девочки в реке Кама

В Пермском крае в реке обнаружили тело 12-летней девочки. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, до обнаружения тела в российском регионе следователи нашли велосипед и рюкзак несовершеннолетней у берегов реки Кама. Специалисты не обнаружили на теле девочки следов насильственной смерти и видимых повреждений.

Сотрудники СК установят точную причину смерти ребенка после экспертиз.

Сообщение о пропаже ребенка в Пермском крае поступило в полицию 7 августа. Девочка ушла из дома 6 августа и не вернулась.

Ранее в хуторе под Волгоградом в реке нашли в

тело пропавшего пятилетнего мальчика с инвалидностью. Погибший ребенок был инвалидом по слуху и речи.