Россияне массово устремились на отдых в популярную азиатскую страну осенью

OnlineTur.ru: количество продаж путевок в Таиланд на осенне-зимний период выросло в 12 раз

Отечественные туристы начали раскупать путевки в Таиланд на осенне-зимний период. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туротрасли.

По словам директора по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игоря Блинова, россияне массово устремились на отдых в популярную азиатскую страну после снятия большинства ковидных ограничений на въезд. «В основном бронируют туры на начало следующего года — январь-февраль. Количество продаж путевок в Таиланд с начала года выросло в 10-12 раз. Они сейчас продаются не единицами, а уже тысячами», — заявил он.

При этом туроператоры отмечают, что большим спросом пользуются путевки со стыковками, чем на прямых рейсах — ввиду более низкой стоимости. Так, в пресс-службе Tez Tour рассказали, что недельный отпуск с проживанием в четырехзвездочном отеле с питанием на базе завтраков в первом случае можно приобрести от 101,7 тысячи рублей на человека, во втором — от 118,9 тысячи.

«Сейчас у нас предложены туры с прямым перелетом "Аэрофлота" на Пхукет из Москвы, уже есть заявки. Стоимость тура с таким перелетом начинается от 245 тысяч рублей за 12 ночей в отель три звезды без питания на двоих. Перелет со стыковками в большинстве случаев выходит дешевле, но занимает больше времени на дорогу», — добавили в Anex Tour.

Ранее в августе россиянка посетила Таиланд спустя три года перерыва и рассказала, что изменилось на курорте. В первую очередь туристка отметила, что «средний чек на все» снизился. Кроме того, появилось больше доступных экскурсий.