Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на бросающихся на туристов обезьян

Читательница «Тонкостей туризма» заметила одичалых мартышек на Горе Обезьян в Таиланде

Фото: Matt Hunt / globallookpress.com

Российская туристка побывала в Таиланде спустя три года перерыва и рассказала, что изменилось на курорте. Впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница рассказала, что, несмотря на требование иметь при себе сертификат или ПЦР, документы никто нигде не спрашивал, в то же самое время тайцы продолжают носить маски в общественных местах. Также девушка отметила, что «средний чек на все» снизился. Например, появилось больше доступных экскурсий. Кроме того, россиянка предупредила, что мартышки на Горе Обезьян стали бросаться на туристов.

«Кажется, животные одичали в отсутствие туристов, более агрессивны в поведении, отнимают вещи, кусают. Если покормите одну, придет уже целая стая, которая обворует вас со всех сторон еще и люлей выпишет. Открывают молнии и карабины на раз-два», — пожаловалась на поведение животных читательница портала.

Материалы по теме:
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам» Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян
3 сентября 2019
«Такого нигде не сыщешь» Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
«Такого нигде не сыщешь»Чем Таиланд уже много лет покоряет россиян и почему туда стоит отправиться именно сейчас?
12 апреля 2022

Помимо этого, россиянка обратила внимание на «непривычно пустые рестораны», обновление большинства гостиниц и меньшее число туристов на курорте. Также девушка посоветовала менять рубли на Пхукете, так как сделать это можно по выгодному курсу у «менял», и питаться вне отелей в кафе.

«Нам путешествие обошлось в 320 тысяч рублей на восемь дней, потратили с собой мы около 800 долларов (48,2 тысячи рублей), при этом в пути туда-обратно по 20 часов. Но от отдыха впечатления супер. Лучше Таиланда еще не придумано, полная перезагрузка. Чистое море, вкусные фрукты, приветливые люди», — добавила туристка.

Ранее в августе российским туристам раскрыли несколько вариантов, где и как обменять валюту во время отдыха в Таиланде по выгодному курсу. Например, получить баты можно у «проверенных менял».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Биометрию россиян захотели собирать принудительно
Стало известно о превосходстве китайского флота над японским и американским
Литовскую фигуристку-чемпионку захотели лишить гражданства из-за шоу Навки
Ирина Шейк снялась в неоновом бикини и порадовала фанатов
Диетолог развеяла миф о пользе ложки льняного масла натощак
В генштабе Канады ответили на вопрос о присутствии военных на Украине
Российский фотограф вовлекал молодых моделей в проституцию
В Херсоне задержали диверсанта с «лепестками» и маячками для артиллерии ВСУ
Россиянка побывала в Таиланде и пожаловалась на бросающихся на туристов обезьян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.