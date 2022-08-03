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Россиянам раскрыли выгодные способы обмена валюты в Таиланде

TourDom.ru: россияне могут обменять рубли на баты у «проверенных менял» в Таиланде

Фото: Paul Lakatos / Globallookpress.com

Российским туристам раскрыли несколько вариантов, где и как обменять валюту во время отдыха в Таиланде по выгодному курсу. Способы собрали специалисты портала TourDom.ru.

Так, обменять наличные рубли в тайских пунктах обмена можно по среднему курсу 1 бат за 1,82-1,88 рубля. Отмечается, что этот курс ниже, чем у ЦБ, однако так туристы не потеряют на конвертации рубль/доллар/бат. Кроме того, получить баты можно у «проверенных менял»: на рублевую карту обменщика делается рублевый перевод, а после посредник отдает клиенту тайскую валюту.

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«Также могут перевести нацвалюту на тайскую карту. Другие туристы советуют лететь в королевство уже с долларами, так как, по их словам, с обменом американской денежной единицы проблем почти не возникает», — добавили в TourDom.ru.

Еще один распространенный способ обмена — помощь пользователей в тематических группах. Так, юзеры предлагают свой курс и условия обмена в ответ на запрос нужного количества бат.

Ранее в августе посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что специалисты работают над проектом внедрения российской карты «Мир» в королевстве, так как на нее имеется запрос со стороны российских туристов.

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Дарья Рыбак
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