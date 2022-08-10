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Минобороны отчиталось о сбитых «Точках-У» и снарядах HIMARS

Минобороны России сообщило о сбитых системами ПВО ракетах «Точка-У» и снарядах HIMARS

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинские ракеты «Точка-У» и семь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в среду, 10 августа, журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что «Точка-У» были сбиты в небе над населенным пунктом Крынки, который находится в Херсонской области, а HIMARS в районах Новой Каховки, Любимовки и Червоного Маяка.

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«Также, в районе Веселый Кут Николаевской области перехвачены четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Смерч"», — добавили в Минобороны.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли здание туберкулезного диспансера в поселке Надбугское Николаевской области. Там украинские войска оборудовали склад оружия и боеприпасов.

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Никита Абрамов
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