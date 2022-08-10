Названо последствие запрета на выдачу виз для проживающих в ЕС россиян

Депутат Бутина: при запрете на выдачу виз проживающим в ЕС россиянам их не продлят

От запрета выдачи виз в Евросоюз пострадают и проживающие в западных странах россияне. Им могут просто не продлить действующий документ, подчеркнула член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. Об этом последствии она высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Евросоюз находится в стадии обсуждения нового пакета санкций против России из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. В кабмине ФРГ отметили, что одна из тем обсуждения — включение в новый пакет ограничений прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

Они могут не продлить визу россиянам, проживающим в Евросоюзе, если прекратят выдачи шенгенских виз Мария Бутина депутат

«Закон не имеет обратной силы, поэтому уже выданные визы аннулировать не могут. Могут, конечно, объявить всех персонами нон грата, но массово в практике это никогда не случалось. Хотя, честно говоря, я уже ничему не удивляюсь. Но думаю, что, скорее всего, по истечении срока действия новые визы просто не выдадут», — считает Бутина.

Депутат отметила, что для получения визы необходимо выехать из страны проживания и обратиться в посольство в третьем государстве. «Скорее всего, это уже будет невозможно сделать. Просто визу не дадут, и все», — заключила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. «Самые важные санкции — это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще. Поэтому они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию», — заявил украинский лидер.