Супругов осудят за убийство пропавшего более 20 лет назад российского школьника

В Башкирии супругов осудят за убийство пропавшего более 20 лет назад 11-летнего мальчика

В Башкирии супружескую пару из Уфы осудят за убийство 11-летнего мальчика, пропавшего более 20 лет назад, и подстрекательство к убийству. Об этом в среду, 10 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Башкирии Евгений Каневский.

По данным следствия, погибший был сыном обвиняемой. Ее сожитель, испытывая неприязнь к мальчику и не желая заниматься его воспитанием, убедил женщину избавиться от ребенка. Сообщники разработали план, согласно которому в июле 2001 года россиянка под предлогом сбора веников уехала с сыном в лес в Баймакском районе, где задушила школьника поясом от халата, который ей заранее передал второй фигурант.

Как ранее сообщала «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике, после этого подозреваемая вернулась домой и сообщила возлюбленному о том, что выполнила его приказ, на что тот ответил: «Бери лопату и иди закопай тело». Женщина так и сделала. Велосипед и обувь мальчика она выбросила неподалеку от места преступления, а халат и пояс вечером сожгла в бане.

О пропаже школьника в полицию сообщил его дедушка. Он сказал, что утром 21 июля внук уехал от него на велосипеде к матери, однако до дома так и не добрался. Было возбуждено дело, однако тогда следователям не удалось найти ребенка.

В 2017 году между деревнями Хасаново и Культубан был найден череп неизвестного человека. Молекулярно-генетическая экспертиза показала, что он принадлежат пропавшему в Баймакском районе мальчику. В 2021-2022 годах следователи, криминалисты и полицейские повторно изучили материалы дела и вновь допросили родственников потерпевшего, а также установили новых свидетелей.

В результате выяснилось, что к исчезновению ребенка причастны его мать и ее супруг, который в 2001 году был сожителем. После предъявления доказательств женщина призналась в содеянном и выдала мужа. Вину в причастности к убийству ее избранник не признал. Известно, что пара воспитывает двух общих детей.