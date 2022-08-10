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Последствия войны между Китаем и США оценили

The Telegraph: конфликт между КНР и США станет экономическим кошмаром для всего мира

Фото: Eastern Theatre Command / Reuters

Вооруженный конфликт, который может разгореться между КНР и США из-за Тайваня, станет экономическим и военным кошмаром для всего мира. Последствия гипотетического противостояния Пекина и Вашингтона оценил обозреватель газеты The Telegraph Роджер Бутль.

По словам аналитика, обострение кризиса из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США на Тайвань может привести к военной эскалации ситуации. «[Ситуация с Тайванем] будет иметь ужасные последствия, которые выходят далеко за рамки экономики. Если она перерастет в войну с участием США и Китая, результаты будут разрушительными», — считает автор статьи.

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Бутль отметил, что Тайвань играет важную роль в мировой экономике — на его долю приходится 15 процентов мирового экспорта товаров, в том числе электроника и полупроводники. Обозреватель уверен, что если Пекин сможет взять остров в блокаду, то это станет еще одним ударом для экономики всего мира из-за нарушения глобальных и региональных цепочек поставок.

Ранее глава китайского МИД Ван И заявил, что правительство США усиливает военное присутствие в азиатском регионе для создания нового, более масштабного кризиса в Тайваньском проливе. «Они объединяют отдельных партнеров для того, чтобы подлить масла в огонь, наращивают военное присутствие в регионе и будут содействовать эскалации ситуации, а также вынашивают планы по созданию нового, еще более масштабного кризиса», — заявил он.

Обострение отношений между Китаем и Тайванем произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.

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