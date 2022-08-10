Двухлетний россиянин уронил на себя таз с кипящим вареньем и обварился

В Самарской области двухлетний ребенок уронил на себя таз с кипящим вареньем и обварился

В Самарской области двухлетний ребенок обварился вареньем и попал в больницу. Об этом сообщает региональный Минздрав на своей странице во «ВКонтакте».

По информации ведомства, ребенок опрокинул на себя таз с кипящим вареньем из-за невнимательности родителей. Он получил ожоги 25 процентов тела. Пострадавшего на вертолете санавиации доставили в ожоговый центр Самарской городской клинической больницы №1 имени Пирогова. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков в специализированном отделении.

Ранее в подмосковных Люберцах полуторагодовалый мальчик, оставшись без присмотра взрослых, повис на кране в душевой кабине и насмерть обварился кипятком. Тогда мать ребенка поручила приглядывать за ним старшему брату, а сама отправилась кормить домашних птиц во двор.