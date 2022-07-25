Полуторагодовалый мальчик насмерть обварился кипятком в Подмосковье

В Люберцах полуторагодовалый мальчик повис на кране в душе и насмерть обварился кипятком

В подмосковных Люберцах полуторагодовалый мальчик, оставшись без присмотра взрослых, повис на кране в душевой кабине и насмерть обварился кипятком. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По сведениям издания, в день трагедии мать погибшего ребенка поручила его старшему брату приглядывать за ним, а сама отправилась во двор, чтобы покормить домашних птиц. Школьник по просьбе матери должен был помыть и поменять подгузник маленькому брату.

Находясь на приусадебном участке, россиянка услышала крик и вернулась в дом. В ванной комнате женщина увидела старшего сына с рыдающим ребенком на руках — у полуторогодовалого мальчика по всему телу проступали ожоги. По словам школьника, он оставил брата в душевой кабине всего на минуту, а сам ушел за полотенцем. Услышав крик, он вернулся в ванную и увидел, что из крана льется кипяток. Мать погибшего предположила, что мальчик дотянулся до вентиля и повернул его.

У полуторогодовалого пациента медики выявили ожоги 70 процентов тела. Его перевели в ожоговый центр Люберецкой больницы, но спасти не сумели.

Ранее в Санкт-Петербурге годовалый ребенок без присмотра обварился кипятком в День защиты детей. Родителям мальчика грозит до года лишения свободы по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).