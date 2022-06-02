Годовалый ребенок обварился кипятком в российском городе в День защиты детей

В Петербурге годовалый ребенок без присмотра обварился кипятком в День защиты детей

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок остался без присмотра и серьезно пострадал. Об этом сообщает «Мойка78».

По данным издания, несчастный случай произошел в Московском районе города, на улице Фрунзе в День защиты детей — 1 июня. Когда родители мальчика отвлеклись, он опрокинул на себя чайник и обварился кипятком.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщает «Мойка78», полиция начала проверку по факту инцидента. Оставившим сына без присмотра родителям грозит до года лишения свободы по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

Аналогичный инцидент произошел в Санкт-Петербурге в конце апреля — пострадала двухлетняя девочка.