В Совфеде оценили возможность запрета на въезд в Европу для россиян

Сенатор Цеков заявил, что возможное закрытие ЕС для россиян нарушает международное право

Возможный запрет на въезд в Евросоюз (ЕС) для россиян нарушит международное право и продемонстрирует глупость руководства европейских стран. Об этом заявил сенатор Совфеда Сергей Цеков, чьи слова приводят «Известия».

По мнению политика, ЕС уже несколько раз ошибся, в частности при вводе санкций против России, из-за которых страдает сама Европа.

«На самом деле это предложение о лишении граждан России получать визы в Шенгенскую зону поступило от меньшинства стран Восточной Европы, Польши — они всегда поддерживают самые вздорные решения в отношении России», — сказал сенатор.

При этом, добавил Цеков, в случае если Европа закроет въезд россиянам, то Россия не сильно пострадает от этого в экономической сфере. Сам запрет будет означать необоснованное ограничение на посещение стран по национальному признаку, что будет являться нарушением международного права.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада, чтобы «призвать к ответственности все население» России.