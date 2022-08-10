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Режиссер «Воланда» усомнился в выходе фильма

Михаил Локшин выразил сомнения в выходе фильма «Воланд» из-за проблем с дистрибьютором

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Режиссер фильм «Воланд» Михаил Локшин усомнился в выходе фильма. Его слова передает The New York Times.

Уточняется, что первоначальный дистрибьютор картины Universal ушел из России, а другие прокатчики не берут фильм к себе. Кроме того, ленте не выделяют бюджет на постпродакшн, в котором планировались дорогие спецэффекты.

«Теперь мы в каком-то смысле подвергаемся цензуре в России и также не можем показать его за рубежом, потому что это российский фильм. Это какая-то сумасшедшая ситуация», — прокомментировал проблему Локшин.

«Воланд» — драматический фильм по мотивам романа «Мастер и Маргарита» писателя Михаила Булгакова. В картине снялись актеры Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Полина Ауг, Даниил Стеклов и Аугуст Диль. Бюджет фильма составил 15 миллионов долларов.

Ранее режиссер Александр Сокуров оценил возможность получения награды на кинофестивале в Локарно.

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Дениза Мацаева
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